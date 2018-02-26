Caso de ameaça mobiliza ação da Polícia Militar de Aquidauana

Marechal Mallet
Crime ocorreu no fim da tarde do último domingo (25)
No fim da tarde do último domingo (25), um caso de ameaça e violência doméstica mobilizou uma ação da Polícia Militar no Centro de Aquidauana, na rua Marechal Mallet.
De acordo com o boletim de ocorrência, os oficiais foram acionados para comparecerem a uma residência no local citado, pois havia uma ocorrência criminosa.
Após rondas, o autor, de 33 anos, foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, juntamente com a vítima, de 40 anos.
Em depoimento, a mulher se negou a representar criminalmente contra o autor e a ocorrência foi registrada como mera formalidade.
Luto
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Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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