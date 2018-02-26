Caso de ameaça mobiliza ação da Polícia Militar de Aquidauana

No fim da tarde do último domingo (25), um caso de ameaça e violência doméstica mobilizou uma ação da Polícia Militar no Centro de Aquidauana, na rua Marechal Mallet.

De acordo com o boletim de ocorrência, os oficiais foram acionados para comparecerem a uma residência no local citado, pois havia uma ocorrência criminosa.

Após rondas, o autor, de 33 anos, foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, juntamente com a vítima, de 40 anos.

Em depoimento, a mulher se negou a representar criminalmente contra o autor e a ocorrência foi registrada como mera formalidade.