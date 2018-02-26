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Curso gratuito de fotografia começa nesta segunda-feira

O certificado só será entregue aos alunos que concluírem todos os módulos e terá certificação de 40 horas de curso

Renan Nucci

Publicado em 26/02/2018 às 14:20

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Hoje, 26, inicia o primeiro dos quatro módulos do Curso Básico de Fotografia, ofertado gratuitamente pela Prefeitura de Aquidauana numa iniciativa da Coordenadoria Municipal de Juventude e com a parceria do Governo do Estado de MS.

Neste primeiro módulo, dias 26, 27 e 28 de fevereiro, as aulas acontecerão no anfiteatro da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), no horário das 19h às 22 horas. O certificado só será entregue aos alunos que concluírem todos os módulos e terá certificação de 40 horas de curso.

As inscrições foram realizadas nesses últimos 10 dias e todas as vagas preenchidas por pessoas da comunidade, alguns que já tem afinidade com a fotografia e outros que estão querendo aprender a desde os primeiros passos de como mexer em um câmera fotográfica.

O Curso Básico de Fotografia tem como objetivo apresentar ao aluno um novo olhar sobre a foto. A imagem bem elaborada torna-se uma ferramenta visual poderosa nas mãos dos amantes dessa arte. Técnicas de enquadramento, composição e linguagem, dicas de manuseio das câmeras e desvendar os mistérios para se fazer uma boa foto com o equipamento que se tem em mãos.

Segundo o coordenador municipal de Juventude de Aquidauana, Alcindo Junior, a procura e o interesse pelo curso foi tanto que a Coordenadoria vai elaborar outro projeto para buscar junto ao Governo do Estado a parceria para promover o curso com mais um turma.

"Antes o curso seria apenas para jovens de 15 a 29 anos. Mas tivemos pessoas de várias idades procurando. Nos surpreendemos com o interesse da comunidade. Vimos que a maioria das pessoas ao fazerem a inscrição no curso, tem o objetivo de aprender a fotografar como oportunidade de ampliar a renda dentro de casa. Isso nos motiva a buscar mais cursos para ajudar a comunidade. Só temos a agradecer ao prefeito Odilon Ribeiro pela confiança e apoio na realização do curso e ao Governo do Estado pela parceria", frisou o coordenador Alcindo.

O curso é gratuito, os alunos terão apostilas com conteúdo teórico e devem participar das aulas presenciais que acontecerão todas as noites conforme cronograma com as datas estabelecidas: 

Módulo I - dias 26, 27 e 28 de fevereiro; Módulo II - dias 05, 06 e 07 de março; Módulo  III - dias 19, 20 e 21 de março; e Módulo IV -  dias 26, 27 e 28 de março. 

O conteúdo de cada módulo está dividido da seguinte forma: Módulo I:  Câmera amadora e compacta: Balanço de Branco, ISO, Fotometria, Composição: Enquadramento e regra dos terços.  Valor de exposição, medição de foco e medição de luz; Módulo II: Câmera semiprofissional e Reflex: Abertura de diafragma, profundidade de campo e nitidez.  Velocidade de exposição, aplicação do borrão no controle do movimento e o movimento congelado. Modo manual, uso e controle do fotômetro; Módulo III: Edição de Imagem: Tratamento de imagem com software livre:  brilho, contraste e cor. Principais tipos de arquivo, remoção de manchas e pequenos detalhes. Introdução à montagem de álbum; e Módulo IV: Linguagem e Iluminação: Cores em fotografia: aplicações criativas de ISO e balanço de branco. Imagem e significado. Montagem e uso de equipamento fotográfico: tripés, fundos móveis, sapatas disparadoras, rádio flash, tochas e difusores.   

Todos os módulos serão ministrados pelo fotógrafo Alexandre Sogabe, que é gestor de Artes pela FCMS, possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014). Desenvolveu os módulos: Fotografia com Câmera Reflex, Edição de Imagem com Software Livre e Iluminação, Linguagem para o Curso de Fotografia do Museu da Imagem e Som de MS e o Curso de Fotografia com Câmera Reflex (2013) e Técnico em Processos Fotográficos (2015) para o Senac e coordenou o 1º, 2º e 3º Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa Identidade (2012,2013 e 2014). Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera-Uniderp (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de três edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de fotografia.

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