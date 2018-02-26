Semana começa com previsão de trovoadas para Aquidauana

Após os rastros caóticos deixados pelas cheias em Aquidauana, esta semana começa com novas possibilidades de chuvas e trovoadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã de segunda-feira (26) será clara, mesmo com alguns períodos de névoa úmida. Durante a tarde e a noite, o acúmulo de nuvens deixará a cidade nublada e aumentará, assim, as possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 25ºC e, a máxima, de 32ºC.