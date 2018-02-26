Semana começa com previsão de trovoadas para Aquidauana

Meteorologia
Informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Após os rastros caóticos deixados pelas cheias em Aquidauana, esta semana começa com novas possibilidades de chuvas e trovoadas.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã de segunda-feira (26) será clara, mesmo com alguns períodos de névoa úmida. Durante a tarde e a noite, o acúmulo de nuvens deixará a cidade nublada e aumentará, assim, as possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 25ºC e, a máxima, de 32ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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