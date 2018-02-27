Acidente no Santa Terezinha mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

Na noite da última segunda-feira (26), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender um acidente de trânsito no Bairro Santa Terezinha.

Quando a PM chegou ao local, em contato com um dos autores, um jovem de 20 anos, o mesmo relatou que trafegava com seu veículo Peugeot pela Rua Carlos Ferreira Bandeira, no sentido norte/sul, quando, no cruzamento com a Rua José Duarte, colidiu com uma motocicleta, que trafegava pela referida via sentido leste/oeste.

Ele ainda explicou aos policiais que o condutor da moto, modelo Honda Titan de cor azul, evadiu-se do locam sem prestar socorro a sua passageira, de 24 anos, que sofreu lesão e posterirmente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

A mãe da vítima informou que o condutor da motocicleta era irmão da mesma, mas não soube precisar o motivo da fuga.

O caso segue sob investigação.