Acidente no Santa Terezinha mobiliza ação do Corpo de Bombeiros

Trânsito
Colisão entre carro e moto aconteceu na noite da última segunda-feira (26)
Na noite da última segunda-feira (26), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender um acidente de trânsito no Bairro Santa Terezinha.
Quando a PM chegou ao local, em contato com um dos autores, um jovem de 20 anos, o mesmo relatou que trafegava com seu veículo Peugeot pela Rua Carlos Ferreira Bandeira, no sentido norte/sul, quando, no cruzamento com a Rua José Duarte, colidiu com uma motocicleta, que trafegava pela referida via sentido leste/oeste.
Ele ainda explicou aos policiais que o condutor da moto, modelo Honda Titan de cor azul, evadiu-se do locam sem prestar socorro a sua passageira, de 24 anos, que sofreu lesão e posterirmente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
A mãe da vítima informou que o condutor da motocicleta era irmão da mesma, mas não soube precisar o motivo da fuga.
O caso segue sob investigação.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS