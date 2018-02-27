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Confusão generalizada em bar acaba na delegacia

Caso aconteceu no início da madrugada desta terça-feira (27)

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/02/2018 às 09:00

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No início da madrugada desta terça-feira (27), uma confusão generalizada em um bar localizado no Jardim Aeroporto mobilizou uma equipe da Polícia Militar até a rua Antônio Campelo.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por um popular, visto que várias pessoas estavam espancando um homem de 33 anos no local, utilizando paus e pedras. De acordo com a testemunha, o mesmo já estava com diversos ferimentos na face, rosto e nariz. Em determinado momento da confusão, uma jovem de 24 anos entrou em luta corporal com uma mulher de 34, ocasionando lesões nas duas.  

Os autores das agressões, segundo testemunhas, foram um homem de 38 anos e dois jovens de 22 e 18 anos, respectivamente. Todos eles foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, chegando lá, socorreu e conduziu os feridos para o PS Municipal, onde permanecem sob cuidados médicos.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

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