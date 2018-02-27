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Policial

Ladrão furta vítima e deixa bicicleta antiga como 'reposição'

Caso ocorreu no Centro de Aquidauana, durante a tarde da última segunda-feira (26)

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/02/2018 às 07:40

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Um caso curioso de furto ocorrido no Centro de Aquidauana chamou a atenção da Polícia Civil durante a tarde da última segunda-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima de 38 anos, ela havia deixado sua bicicleta estacionada do lado de dentro do portão da casa onde ela trabalha, localizada na rua Nelson Felício dos Santos. Segundo ela, o veículo estava cadeado na grade do portão, pelo interior.

Em determinado momento, a vítima foi avisada pela outra funcionária do local de que a mesma havia escutado um barulho, como se alguém estivesse mexendo na corrente do cadeado, mas quando chegou ao portão, não conseguiu impedir o furto, cometido por um rapaz que trajava uma camiseta azul.

O que mais chamou a atenção foi a ação posterior do ladrão que, após "garantir" o veículo novo, abandonou, no mesmo lugar, como "reposição", uma bicicleta velha.

As autoridades policiais do município seguem investigando o caso, no intuito de localizar o criminoso.

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