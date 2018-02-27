População reclama do serviço dos hospitais e administração municipal presta esclarecimentos

Há algumas semanas, a equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro' elaborou uma enquete com o seguinte questionamento: dos serviços prestados pela atual administração da Prefeitura Municipal de Aquidauana, qual é o mais deficiente? Dos participantes, 39,78% votaram na opção 'Hospitais', o que mobilizou uma ação em busca de respostas públicas a respeito das reivindicações da população da cidade.

Durante a tarde da última segunda-feira (26), estivemos em uma reunião com o Secretário de Saúde, Dr. Eduardo Moraes, juntamente com o Diretor do Hospital Regional, Joacir Gomes, onde foram expostos os atuais dados de atendimento, bem como esclarecidas as eventuais dúvidas acerca da administração.

Apesar das reclamações, o Secretário de Saúde deixou claro que o atendimento está batendo metas. "A gente sempre bate acima da produção pactuada. No mês de dezembro, 428 pacientes foram internados e tratados aqui. No ano passado, foram 4.166 internações, sendo quase 1.000 atendimentos acima da média pactuada. São pacientes de Aquidauana e de toda a nossa região", pontuou.

Ele também fez questão de ressaltar que a unidade hospitalar não recusa pacientes e busca oferecer o melhor atendimento a todos. "No ano passado, foram 955 cirurgias ortopédicas, 562 cirurgias gerais, 1.517 cirurgias de urgência e 188 cirurgias eletivas realizadas. Na parte de maternidade, nós tivemos 715 partos normais, 298 cesáreas, 127 partos com laqueadura. No total, foram 1.140 partos no ano, quase 100 partos no mês", disse.

O doutor Eduardo Moraes também explicou que o Hospital Regional trabalha, as vezes, sem receber o repasse equivalente, uma vez que acaba gastando mais do que recebe. "Nós temos déficit de mais de R$400.000,00, mas não deixamos de atender ninguém", enfatizou.

Visitando e percorrendo os corredores médicos, podemos notar que os funcionários demonstram alegria ao trabalhar no lugar e, os pacientes, por sua vez, parecem estar satisfeitos com aquilo que estão recebendo. Talvez, grande parte da reclamação se deva ao que foi feito anteriormente pela administração pública, na gestão anterior. "Nós temos medicamentos, vocês podem ver os funcionários... Todo mundo que chega aqui, recebe a ajuda que veio procurar", disse o secretário.

O Secretário de Saúde ainda destacou o fato de que o município consegue atender uma grande demanda, evitando o repasse de pacientes. "A gente atende todo mundo aqui. Só mandamos para Campo Grande se for algo muito urgente, com o qual nós não podemos lidar. Caso contrário, o paciente é atendido no município, até porque a gente recebe pessoas de todo o Mato Grosso do Sul, não sendo concentrado o atendimento somente na cidade", finalizou.

*Esta é a primeira parte da matéria a respeito da saúde pública de Aquidauana. Siga acompanhando as novidades em www.opantaneiro.com.br!