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Educação

Prefeitura de Aquidauana inicia entrega de kits escolares na cidade e zona rural

Cerca de 4.800 crianças serão beneficiadas

Renan Nucci

Publicado em 27/02/2018 às 15:39

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A Prefeitura de Aquidauana deu início nesta terça-feira à entrega dos kits escolares que vão beneficiar diretamente cerca de 4.800 crianças da Rede Municipal de Ensino (Reme). 

Segundo o prefeito Odilon Ribeiro, a entrega é feita não apenas na cidade, mas também em escolas de aldeias indígenas e da zona rural. "São materiais como brinquedos, cadernos, colas, lápis e outros", disse o prefeito durante cerimônia no Caic.

Ao todo foram investidos pouco mais de R$ 110 mil na compra de 24 mil cadernos, 13 mil borrachas, 4.800 caixas de lápis de cor, 19 mil lápis preto e 3.800 réguas, lembrando que o kit é diferente de acordo com o grau de escolaridade.

Mãe de três filhos, Claudineia Pereira Gomes, de 33 anos, destacou a importância do auxílio do poder público com os kit gratuitos, uma vez que a compra de material costuma pesar no bolso das famílias. "É bom porque a gente consegue economizar e sabe que o filho vai ter condições de estudar", pontuou.

 

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