Terça-feira deverá ser nublada e chuvosa em Aquidauana

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta terça-feira (27) deverá ser mais um dia úmido no município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o céu seja nublado durante todo o dia. No período da manhã, há a possibilidade de chuva isolada e, de tarde e de noite, são grandes as chances da cidade ser, novamente, atingida por fortes trovoadas e rajadas de vento moderadas.
A temperatura mínima deverá ser de 22ºC e, a máxima, de 31ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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