Terça-feira deverá ser nublada e chuvosa em Aquidauana

Esta terça-feira (27) deverá ser mais um dia úmido no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o céu seja nublado durante todo o dia. No período da manhã, há a possibilidade de chuva isolada e, de tarde e de noite, são grandes as chances da cidade ser, novamente, atingida por fortes trovoadas e rajadas de vento moderadas.

A temperatura mínima deverá ser de 22ºC e, a máxima, de 31ºC.