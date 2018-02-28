União em prol de Alessandro, um comunicador que fez história em Aquidauana

A amizade é um sentimento valioso na vida do ser humano. Os verdadeiros amigos são encontrados nos momentos de dificuldade. O Aquidauanense Alessandro Moreira dos Reis, 40 anos, casado, pai de três filhos, muito conhecido na região por conta do seu trabalho em mídia radiofônica, cultivou grandes amizades em sua trajetória.

A prova disso são as mobilizações que são realizadas em prol de sua saúde. O que se passa no dia a dia de Alessandro é desconhecido por muitos. O mesmo, apresenta desnutrição aguda, constipação, convulsões, inflamações em todas as articulações e fortes dores. Seus medicamentes e cuidados demandam um gasto mensal de R$ 5.500,00

Dia 04 de março, um grupo de amigos do bem, realizarão um festival de pizza em prol de Alessandro. Conta-se muito com a doação dos produtos para a confecção das pizzas. Todo o valor da venda será entregue a Margyane e Alessandro.

Os amigos esperam ganhar com as vendas o maior montante possível para ajudar a diminuir um pouco da dor e dificuldade que estão passando. As despesas são permanentes e estritamente necessárias para que ele sobreviva com dignidade. Daí um apelo para que a luta pela vida de Alessandro não seja esquecida. Qualquer ajuda soma positivamente diante dos desafios que a família está passando nesse momento.

As pizzas deverão ser encomendadas com antecedência nos contatos abaixo:

(67) 99937-8621 Melissa

(67) 99856-9369 Luiz

(67) 99661-2288 Inês