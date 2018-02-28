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Corrente do Bem

União em prol de Alessandro, um comunicador que fez história em Aquidauana

Grupo de amigos do bem realizarão um festival de pizza em prol da saúde de Alessandro

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 28/02/2018 às 08:40

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A amizade é um sentimento valioso na vida do ser humano. Os verdadeiros amigos são encontrados nos momentos de dificuldade. O Aquidauanense Alessandro Moreira dos Reis, 40 anos, casado, pai de três filhos, muito conhecido na região por conta do seu trabalho em mídia radiofônica, cultivou grandes amizades em sua trajetória.

A prova disso são as mobilizações que são realizadas em prol de sua saúde. O que se passa no dia a dia de Alessandro é desconhecido por muitos. O mesmo, apresenta desnutrição aguda, constipação, convulsões, inflamações em todas as articulações e fortes dores. Seus medicamentes e cuidados demandam um gasto mensal de R$ 5.500,00

Dia 04 de março, um grupo de amigos do bem, realizarão um festival de pizza em prol de Alessandro. Conta-se muito com a doação dos produtos para a confecção das pizzas. Todo o valor da venda será entregue a Margyane e Alessandro.

Os amigos esperam ganhar com as vendas o maior montante possível para ajudar a diminuir um pouco da dor e dificuldade que estão passando. As despesas são permanentes e estritamente necessárias para que ele sobreviva com dignidade. Daí um apelo para que a luta pela vida de Alessandro não seja esquecida. Qualquer ajuda soma positivamente diante dos desafios que a família está passando nesse momento.

 

 As pizzas deverão ser encomendadas com antecedência nos contatos abaixo:

 (67) 99937-8621 Melissa
 (67) 99856-9369 Luiz
 (67) 99661-2288 Inês

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