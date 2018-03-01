Enquanto conta prejuízos da cheia, prefeitura inicia limpeza e reparos

A Prefeitura de Aquidauana deu início à avaliação dos prejuízos e recuperação das áreas afetadas pela enchente da semana passada, a segunda maior da história do Rio Aquidauana. Os trabalhos começaram pela Rua Duque de Caxias, local previsto para receber o recapeamento de emulsão CBUQ (concreto betuminoso usinado quente).

O recapeamento será possível devido ao convênio firmado entre o Administração Municipal e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, as equipes atuam também na limpeza dos locais atingidos, uma vez que além do barro, há móveis e outros materiais que se tornaram inutilizáveis e têm sido descartados pelos moradores.