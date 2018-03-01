Enquanto conta prejuízos da cheia, prefeitura inicia limpeza e reparos

Aquidauana
Equipes operam nos locais afetados pela cheia da semana passada
A Prefeitura de Aquidauana deu início à avaliação dos prejuízos e recuperação das áreas afetadas pela enchente da semana passada, a segunda maior da história do Rio Aquidauana. Os trabalhos começaram pela Rua Duque de Caxias, local previsto para receber o recapeamento de emulsão CBUQ (concreto betuminoso usinado quente).
O recapeamento será possível devido ao convênio firmado entre o Administração Municipal e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, as equipes atuam também na limpeza dos locais atingidos, uma vez que além do barro, há móveis e outros materiais que se tornaram inutilizáveis e têm sido descartados pelos moradores.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS