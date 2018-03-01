Morador do Nova Aquidauana saiu para trabalhar e não retorna para casa

Desaparecido
Companheira registrou ocorrência e informou que o homem está sem documentos pessoais
A equipe do Departamento de Polícia de Aquidauana registrou uma ocorrência de desaparecimento, na noite desta quarta-feira (28). O morador do bairro Nova Aquidauana, R.R. D. 38 anos, saiu para trabalhar no período da manhã e não retornou para casa, deixando a companheira preocupada.
Segundo relato feito aos policiais, a convivente foi até o local de trabalho do marido e recebeu informações de que ele teria saído do local por volta das 15h e não foi mais visto. Ela informou que procurou em diversos locais que o desaparecido frequentava, mas, não obteve sucesso.
O morador saiu de casa trajando camisa verde, bermuda e chinelo azul e não portava nenhum documento de identificação. Ele possui uma tatuagem tribal no braço direito e usa uma aliança de aço cirúrgico no dedo anular.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS