Morador do Nova Aquidauana saiu para trabalhar e não retorna para casa

A equipe do Departamento de Polícia de Aquidauana registrou uma ocorrência de desaparecimento, na noite desta quarta-feira (28). O morador do bairro Nova Aquidauana, R.R. D. 38 anos, saiu para trabalhar no período da manhã e não retornou para casa, deixando a companheira preocupada.

Segundo relato feito aos policiais, a convivente foi até o local de trabalho do marido e recebeu informações de que ele teria saído do local por volta das 15h e não foi mais visto. Ela informou que procurou em diversos locais que o desaparecido frequentava, mas, não obteve sucesso.

O morador saiu de casa trajando camisa verde, bermuda e chinelo azul e não portava nenhum documento de identificação. Ele possui uma tatuagem tribal no braço direito e usa uma aliança de aço cirúrgico no dedo anular.