Possibilidades de trovoadas se acentuam nesta quinta-feira

As possibilidades de chuva no município de Aquidauana se acentuam nesta quinta-feira (29).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o período da manhã seja nublado. Durante a tarde, pancadas de chuva e trovoadas podem voltar a atingir a cidade, mas, logo de noite, o clima volta a ser nublado e as possibilidades de chuva são praticamente nulas.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 25ºC e, a máxima, de 33ºC.