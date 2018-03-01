Possibilidades de trovoadas se acentuam nesta quinta-feira

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
As possibilidades de chuva no município de Aquidauana se acentuam nesta quinta-feira (29).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o período da manhã seja nublado. Durante a tarde, pancadas de chuva e trovoadas podem voltar a atingir a cidade, mas, logo de noite, o clima volta a ser nublado e as possibilidades de chuva são praticamente nulas.
A temperatura mínima prevista para o dia é de 25ºC e, a máxima, de 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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