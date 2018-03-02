Aquidauana entre em campo amanhã para disputa da Copa Assomassul

Neste sábado, grupo de servidores municipais formarão o time da Prefeitura de Aquidauana para disputar a disputarão a 15ª edição da Copa Assomasul de futebol, que este ano terá 60 equipes competindo entre si.

Além da Seleção de Aquidauana, também estarão disputando no sábado uma das três vagas para próxima fase os times de Anastácio, Bodoquena, Campo Grande (atual campeã), Dois Irmãos do Buriti (4º colocado da edição passada) e Corguinho.

O técnico e responsável pela Seleção de Aquidauana é o Professor Alfredinho Oliveira Junior, diretor-presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana (Fema). Compõem a seleção aquidauanenses nessa edição da Copa Assomasul os jogadores: Fabio da Silva Ferreira, Henrique Brites Botelho, Vagner Cristiano Pereira Felipe, Geraldo Anunciação, Everton Lemos da Silva, Edilson de Aquino Portão, Mailon Miéres Marçal, Ricardo da Silva Constant, Robson Cristaldo Romero, Maicon Siqueira Nunes, Diego Vargas Leiria Orsi, Edson Vanderlei Caramalac Junior, Odilson Ortiz Elias Junior, Rubens Cristaldo Romeiro, Carlos Manoel Siqueira Mariano, Lilio Marcio Zenteno, Jorge Mauro Lopes Pereira, Valdeci Pereira da Silva, Mauro Cezar Gamarra, Carlos Narciso Martins, Emerson de Brito Aiala, Paulo Sergio de Figueiredo Lopes e Edenilson de Andrade.

A abertura da competição está marcada para às 8 horas deste sábado (3) no Parque Jacques da Luz, bairro das Moreninhas, na Capital. A delegação aquidauanense embarca às 4h da manhã do sábado. “Estamos na expectativa e ansiosos para fazer bonito na competição e trazer o título para a Aquidauana”, contou o Prof. Alfredinho Junior.

O diretor-presidente da Fema disse que a equipe está entusiasmada para competição e agradecem ao apoio do prefeito Odilon Ribeiro e de todos os secretários que sabendo do interesse dos servidores em participar representando o Poder Público Municipal, foram solícitos e apoiaram também a formação da seleção aquidauanense para a disputa.

Conforme informou a Assomasul, das 11 etapas da primeira fase do torneio, cujo término está marcado para o dia 21 de abril, em Três Lagoas, quatro delas serão disputadas com 6 equipes na chave. Já as outras sete com apenas 5 times na disputa. Em cada rodada, 3 times se classificam à fase seguinte do campeonato, independentemente se a chave tem cinco ou seis equipes.

A premiação desta edição da Copa Assomasul será: prêmio do goleiro menos vazado e do artilheiro da competição R$ 1 mil; R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas.

A competição é realizada pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul e tem o apoio do Governo do Estado, por meio Fundesporte, Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e Construtora B & C LTDA (Iluminação e Construção Civil).