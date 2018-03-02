Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:44

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Atleta se prepara para lutar evento de muay thai em Aquidauana

Faka enfrenta representante de academia da Capital

Renan Nucci

Publicado em 02/03/2018 às 16:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-03-02-at-144602
whatsapp-image-2018-03-02-at-144707
whatsapp-image-2018-03-02-at-145333

Um dos principais lutadores de Aquidauana e região, Francisco Espíndola Júnior, o Faka, de 31 anos, se prepara para mais um desafio de muay thai. No dia 07 de maio, ele luta em casa, no Clube Arpa, contra Jorge Magú, representante da equipe Jorge Markes Top Team, de Campo Grande. O combate é oportunidade de reencontrar o caminho das vitória, já que Faka vem de derrota em evento na Capital.

Segundo ele, a preparação está a todo vapor desde o início do ano. "A gente que é atleta amador precisa treinar intensamente todos os dias, pois não sabemos com certeza a data das lutas. A oportunidade pode surgir a qualquer momento e é preciso estar preparado. Por isso, estou treinamento forte com amigos e vou chegar bem para a luta", disse.

O confronto acontece na categoria peso pena, para atletas até 67 quilos. Apesar da experiência, Faka garante que não há como fugir da ansiedade e trata isso com naturalidade. "Não importa se você é profissional ou não e nem quantas lutas já fez. Essa ansiedade é algo normal do ser humano e vejo isso de forma positiva", explicou.

Ele afirma ainda que pediu a luta diante da torcida porque acredita que quando subir no ringue, irá receber a energia necessária para superar qualquer dificuldade. "Foi questão de honra ter pedido a chance de lutar aqui. Tenho bastante torcida e muitas pessoas que me seguem, por isso estou confiante, com aquela ansiedade boa", completou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo