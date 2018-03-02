Atleta se prepara para lutar evento de muay thai em Aquidauana

Um dos principais lutadores de Aquidauana e região, Francisco Espíndola Júnior, o Faka, de 31 anos, se prepara para mais um desafio de muay thai. No dia 07 de maio, ele luta em casa, no Clube Arpa, contra Jorge Magú, representante da equipe Jorge Markes Top Team, de Campo Grande. O combate é oportunidade de reencontrar o caminho das vitória, já que Faka vem de derrota em evento na Capital.

Segundo ele, a preparação está a todo vapor desde o início do ano. "A gente que é atleta amador precisa treinar intensamente todos os dias, pois não sabemos com certeza a data das lutas. A oportunidade pode surgir a qualquer momento e é preciso estar preparado. Por isso, estou treinamento forte com amigos e vou chegar bem para a luta", disse.

O confronto acontece na categoria peso pena, para atletas até 67 quilos. Apesar da experiência, Faka garante que não há como fugir da ansiedade e trata isso com naturalidade. "Não importa se você é profissional ou não e nem quantas lutas já fez. Essa ansiedade é algo normal do ser humano e vejo isso de forma positiva", explicou.

Ele afirma ainda que pediu a luta diante da torcida porque acredita que quando subir no ringue, irá receber a energia necessária para superar qualquer dificuldade. "Foi questão de honra ter pedido a chance de lutar aqui. Tenho bastante torcida e muitas pessoas que me seguem, por isso estou confiante, com aquela ansiedade boa", completou.



