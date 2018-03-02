Parceria firmada em Aquidauana oferta oportunidade de emprego para promotora de vendas

A Haskell Cosméticos, em parceria com a Drogaria Aquidauana, está ofertando uma oportunidade de emprego para o cargo de promotora de vendas.

De acordo com o informativo divulgado, os currículos serão recebidos no dia 5 de março, das 9h às 14h. Na oportunidade, serão realizadas pré-entrevistas com as candidatas.

Para o cargo, é necessário:

- Escolaridade: Ensino Médio completo;

- Idade: 23 a 40 anos (relativo);

- Experiência em vendas: Fundamental;

- Possuir carro ou moto;

- Disponibilidade de 100% no horário comercial.

Drogaria Aquidauana Endereço: R. Estevão Alves Corrêa, 381 - Centro, Aquidauana - MS, 79200-000