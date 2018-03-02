Parceria firmada em Aquidauana oferta oportunidade de emprego para promotora de vendas

Drogaria Aquidauana & Haskell Cosméticos
Currículos serão recebidos no dia 5 de março
A Haskell Cosméticos, em parceria com a Drogaria Aquidauana, está ofertando uma oportunidade de emprego para o cargo de promotora de vendas.
De acordo com o informativo divulgado, os currículos serão recebidos no dia 5 de março, das 9h às 14h. Na oportunidade, serão realizadas pré-entrevistas com as candidatas.
Para o cargo, é necessário:
- Escolaridade: Ensino Médio completo;
- Idade: 23 a 40 anos (relativo);
- Experiência em vendas: Fundamental;
- Possuir carro ou moto;
- Disponibilidade de 100% no horário comercial.
Luto
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DESPEDIDA
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