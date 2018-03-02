Sexta-feira de calor e céu nublado em Aquidauana

Esta sexta-feira (02) será de calor e céu nublado em Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do acúmulo de nuvens e possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o dia deverá ser quente.

A umidade máxima prevista para o dia é de 90%.

Conforme o boletim meteorológico, a temperatura mínima será de 24ºC e, a máxima, de 34ºC.