Sexta-feira de calor e céu nublado em Aquidauana

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta sexta-feira (02) será de calor e céu nublado em Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do acúmulo de nuvens e possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o dia deverá ser quente.
A umidade máxima prevista para o dia é de 90%.
Conforme o boletim meteorológico, a temperatura mínima será de 24ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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