Após cano estourar, bairros de Aquidauana seguem com fornecimento de água interrompido

Infraestrutura
A Sanesul está realizando os reparos necessários desde o início da manhã deste sábado (03)
Após um cano de abastecimento estourar logo no início da madrugada deste sábado (03), vários bairros de Aquidauana estão sofrendo com a falta de água.
A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está realizando reparos desde o começo desta manhã, para que o fornecimento volte ao normal.
Conforme informações repassadas à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", estão sem água os bairros: Bairro Alto, Vila Paraíso, Vila Cidade Nova, Vila Eliane, Vila Fragelli e Vila Pinheiro.
A previsão é que a normalização dos serviços aconteça por volta de 13h30.
*Matéria alterada às 11h05 para alteração de horário de normalização dos serviços da Sanesul
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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