Após cano estourar, bairros de Aquidauana seguem com fornecimento de água interrompido

Após um cano de abastecimento estourar logo no início da madrugada deste sábado (03), vários bairros de Aquidauana estão sofrendo com a falta de água.

A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está realizando reparos desde o começo desta manhã, para que o fornecimento volte ao normal.

Conforme informações repassadas à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", estão sem água os bairros: Bairro Alto, Vila Paraíso, Vila Cidade Nova, Vila Eliane, Vila Fragelli e Vila Pinheiro.

A previsão é que a normalização dos serviços aconteça por volta de 13h30.



*Matéria alterada às 11h05 para alteração de horário de normalização dos serviços da Sanesul