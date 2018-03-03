Aulão de Zumba Solidário acontece neste sábado

Acontece hoje (03/03), a partir de 17h, na sede do Clube Gressa, um Aulão de Zumba em prol das famílias afetadas pela cheia do Rio Aquidauana. O ingresso pode ser um quilo de alimento, produtos de higiene, roupas, calçados e qualquer material que possa ser utilizado por pessoas em situação de vulnerabilidade.

Conforme noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", a iniciativa é do casal Rodrigo Ribeiro e Beth Andrade, dona do Studio de Dança Beth Andrade. Segundo Rodrigo, a ideia é fruto do sentimento de solidariedade do povo aquidauanense. "A gente queria ajudar, mas como não tínhamos tanto dinheiro, decidimos fazer o aulão. Aí conseguimos parceiros para o local e para estrutura de som", disse.

As aulas serão ministradas por profissionais capacitados de Campo Grande. Aos interessados em participar, basta comparecer na no Clube Gressa, na data e horário mencionados, portando algum produto para doação. "A gente estava preocupado com a situação das famílias desabrigadas e decidimos mobilizar amigos para ajudar", completou Rodrigo.