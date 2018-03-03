Homem agride esposa e caso vai parar na Delegacia de Aquidauana

Na noite da última sexta-feira (02), por volta de 22h30, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Bairro Alto, em Aquidauana, no intuito de atender uma denúncia de violência doméstica.

Ao chegar ao local indicado pela testemunha, encontraram a vítima, uma jovem de 18 anos, que relatou que, após uma discussão com seu marido, de 21 anos, este ficou irritado e desferiu um soco em seu rosto. Tentando se defender, ela o empurrou e, em seguida, o autor desferiu mais dois socos, atingindo, novamente, o rosto da vítima.

Após o ataque de fúria, o homem teria tomado rumo ignorado, momento em que a solicitante acionou a PM, que realizou rondas nas proximidades, mas não logrou êxito em encontrá-lo.

A vítima foi encaminhada à delegacia do município, onde foram constatados hematomas nos braços, vermelhidão próxima ao pescoço e um hematoma na região frontal, provenientes das agressões.

As autoridades policiais seguem investigando o caso.