Inmet prevê trovoadas para a tarde deste sábado

Meteorologia
Temperatura máxima do dia será de 34ºC
Este sábado (03) deverá ser mais um dia chuvoso no município de Aquidauana, conforme previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o boletim diário, a manhã será parcialmente nublada, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas se intensificando durante a tarde. Com a chegada da noite, é provável que a chuva cesse o céu fique, somente, nublado.
A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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