Inmet prevê trovoadas para a tarde deste sábado

Este sábado (03) deverá ser mais um dia chuvoso no município de Aquidauana, conforme previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o boletim diário, a manhã será parcialmente nublada, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas se intensificando durante a tarde. Com a chegada da noite, é provável que a chuva cesse o céu fique, somente, nublado.

A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.