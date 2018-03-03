Parceria entre jornal e Drogaria Aquidauana premia sorteada com cesta de produtos

A equipe do jornal 'O Pantaneiro', em uma parceria com a Drogaria Aquidauana, realizou uma Live no local, na manhã deste sábado (03), e realizou o sorteio de uma cesta de produtos, avaliada em mais de R$300,00.

A live foi realizada por Kevelyn Ferraz (Espaço Kevelyn) e por Rhobson Lima, onde mostraram um pouco das novidades que tem a Drogaria Aquidauana.

Para participar e concorrer a cesta durante a live você curtia e compartilhava. A cesta, doada pela própria drogaria, premiou a aquidauanense Yanni Franco que já retirou seu presente em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.