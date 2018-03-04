Autor de mais de mil gols e sócio do DEC, Chico Pai deixará saudades

Aquidauana
Francisco de Arruda morreu ontem, em Aquidauana
Será sepultado às 15 horas de hoje, no cemitério municipal de Aquidauana, Francisco de Arruda, mais conhecido como Chico Pai. Ele faleceu ontem, aos 86 anos, deixando os filhos Francisco Carlos, Suely e Ziquimã. O velório acontece na Capela da Pax Universal.
Chico era conhecido por participar ativamente das atividades Dissidente Esporte Clube (DEC), instituição que fomenta o esporte amador da região. Ao longo de sua "carreira nos gramados", fez mais de mil gols, sendo 1.230 segundo a última contagem que se tem registro.
Em 2016, recebeu homenagem da direção em forma de troféu e camiseta. Segundo histórico listado no site do DEC, Chico nasceu em 1931 e se filiou à entidade em 1975, somando mais de 40 anos de participação. Em 2015, quando tinha 83 anos, chegou a fazer 14 gols durante uma temporada. De acordo com as próprias anotações, fez o primeiro jogo em 1948.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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