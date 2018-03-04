Autor de mais de mil gols e sócio do DEC, Chico Pai deixará saudades

Será sepultado às 15 horas de hoje, no cemitério municipal de Aquidauana, Francisco de Arruda, mais conhecido como Chico Pai. Ele faleceu ontem, aos 86 anos, deixando os filhos Francisco Carlos, Suely e Ziquimã. O velório acontece na Capela da Pax Universal.

Chico era conhecido por participar ativamente das atividades Dissidente Esporte Clube (DEC), instituição que fomenta o esporte amador da região. Ao longo de sua "carreira nos gramados", fez mais de mil gols, sendo 1.230 segundo a última contagem que se tem registro.

Em 2016, recebeu homenagem da direção em forma de troféu e camiseta. Segundo histórico listado no site do DEC, Chico nasceu em 1931 e se filiou à entidade em 1975, somando mais de 40 anos de participação. Em 2015, quando tinha 83 anos, chegou a fazer 14 gols durante uma temporada. De acordo com as próprias anotações, fez o primeiro jogo em 1948.



