Homem é preso pela Rotai por direção perigosa após fuga e acidente de trânsito

Equipe da Rotai da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, na Vila Trindade, homem de 27 anos que estava em uma moto em alta velocidade pela região. Ele foi autuado em flagrante por direção perigosa depois de fugir desrespeitando ordem policial e a sinalização das vias, sofrendo acidente e se escondendo no mato.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, durante rondas, os militares flagraram uma moto vermelha com duas pessoas em alta velocidade no cruzamento das ruas 27 de Julho e João Leite Ribeiro. De imediato os policiais iniciaram perseguição dando ordem de parada, mas os ocupantes não obedeciam, e seguiam oferecendo risco na via.

Na estrada boiadeira em frente ao frigorífico Buriti, a moto sofreu queda e os dois ocupantes entraram na mata. Um deles, de 27 anos, acabou preso em flagrante. O outro fugiu, mas foi identificado. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e a moto acabou apreendida.

