Homem é preso por embriaguez ao sair de bar em moto sem capacete

Equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Aquidauana prendeu no início desta madrugada, no Bairro Nova Aquidauana, um homem de 28 por dirigir embriagado. O autor foi flagrado pelos policiais pilotando moto sem capacete e assumiu ter ingerido bebidas alcoólicas.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais faziam ronda pela Avenida Mato Grosso do Sul, quando viram o suspeito saindo de um bar em um moto, sem capacete. Ele foi seguido até na Rua José dos Santos, onde foi abordado.

Ele desceu do veículo cambaleando, demonstrando vísiveis sinais de embriaguez, e confessou a ingestão de álcool. Por este motivo, foi acionada a equipe de trânsito que apreendeu a motocicleta e levou o rapaz para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

