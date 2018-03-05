Aulão de zumba arrecada vários donativos para vítimas da cheia do rio Aquidauana

Aulão de zumba realizado no sábado, no Clube Gressa, para arrecadar donativos para as famílias atingidas pela enchente em Aquidauana, atingiu seu objetivo. Segundo Rodrigo Ribeiro, organizador do evento ao lado da esposa Beth Andrade, foi obtida grande quantidade de roupas e alimentos que serão entregues ainda esta semana.

Ele explicou que a equipe do Studio de Dança Beth Andrade faz a separação dos itens, a fim de descartar artigos que não estejam em condições de uso ou consumo, e que em seguida tudo será encaminhado à Assistência Social da Prefeitura. "Não queremos demorar para entregar, pois sabemos que quem precisa tem pressa", disse ele.

Rodrigo explicou que não foi contabilizado o total arrecadado, mas garantiu que são vários itens que ajudam a diminuir o sofrimento dos afetados pela segunda maior cheia da história do rio Aquidauana. "Gostaria de agradecer a todos que participaram e ajudaram a divulgar nosso evento nas redes sociais".