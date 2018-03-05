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Homem agride esposa grávida e vítima acaba no Hospital Regional de Aquidauana

Caso aconteceu no fim da noite do último domingo (04)

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/03/2018 às 08:09

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Um caso de violência doméstica ocorrido na noite do último domingo (04) chamou a atenção de todas as unidades policiais de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o Hospital Regional para atender uma vítima de 22 anos, grávida, que estaria desacordada após ter sido agredida. Ao chegarem no local, os oficiais entraram em contato com ela, que já estava consciente, e passou a relatar que, depois de uma discussão com o seu marido, de 39 anos, teria saído da residência e ido até a casa de uma amiga. Em ato contínuo, o homem a seguiu e iniciou uma nova discussão. A vítima alega que desferiu um tapa no rosto do autor e, por isso, o mesmo começou a agredí-la com socos, puxões de cabelo e, por fim bateu sua cabeça contra uma parede, o que teria causado o desmaio. 

O Corpo de Bombeiros do município realizou os primeiros socorros e, em seguida, a encaminhou para o hospital.

Foram feitas diligências na tentativa de encontrar o autor, mas os militares não tiveram êxito. O caso segue sob investigação.

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