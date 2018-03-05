Rua vira lixão onde entulho é queimado a céu aberto, causando transtornos

Morador na Rua Veriano Rodrigues Chagas, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, o aposentado Francisco Bernardino Pereira, de 70 anos, já não sabe mais a quem reclamar. A via foi transformada em lixão onde os entulhos são queimados a céu aberto, levando transtorno a população.

O local é repleto de terrenos baldios usados como depósito, principalmente de podas de árvore. O problema é que, além de irregular, a destinação dos detritos oferece risco aos moradores do entorno, pois atrai animais peçonhentos. "Não adianta a prefeitura limpar. Porque eles limpam e depois no mesmo dia já vem gente sujar", disse Francisco.

Ele conta que o ideal seria que a administração municipal recolhesse a sujeira e cercasse a área, ou então obrigasse os proprietários a cercar. "Quem vem jogar lixo também põe fogo, porque se não queimar não vai caber mais. Não sei o que faço. Não posso nem mudar, nem vender minha casa, porque ninguém iria comprar uma casa num lugar assim", lamentou.

Há cerca de dois meses o local foi limpo pela prefeitura, mas a sujeira não demorou a voltar. Archibald Joseph Macintyre, o Mac, secretário de obras do município, disse que, agora que o tempo chuvoso passou, será possível enviar máquinas para remoção do lixo.

