Semana começa com probabilidade de pancadas de chuva

Meteorologia
Temperatura máxima do dia deverá ser de 37ºC
Esta semana começa com grande probabilidade de pancadas de chuva no município de Aquidauana.
Conforme boletim meteorológico do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), haverá variação de nuvens e chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.
A temperatura mínima desta segunda-feira (05) será de 24ºC e, a máxima, de 37ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS