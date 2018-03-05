Semana começa com probabilidade de pancadas de chuva

Esta semana começa com grande probabilidade de pancadas de chuva no município de Aquidauana.

Conforme boletim meteorológico do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), haverá variação de nuvens e chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

A temperatura mínima desta segunda-feira (05) será de 24ºC e, a máxima, de 37ºC.