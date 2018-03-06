Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:48

Buscar

Últimas notícias
X

Recomeço

Após acidente, Tamon Abe volta à rotina de voos em Aquidauana

Ele sofreu acidente grave em julho do ano passado

Renan Nucci

Publicado em 06/03/2018 às 15:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-3262
dsc-3245
dsc-3250-copy
dsc-3267
dsc-3251
dsc-3271
dsc-3258
dsc-3261

No dia 25 de julho do ano passado, o aquidauanense Tamon Abe, de 44 anos, se envolveu em acidente que mudaria sua vida para sempre. Ao testar o motor de um Ultraleve Trike em casa, o acelerador travou e a aeronave, que estava sem as asas, saiu em disparada pela rua até bater na guia. Abe sofreu ferimentos e perdeu o pé. Oito meses depois, já voltou  à rotina.

Hoje ele esteve no Aero Clube de Aquidauana preparando outro modelo de ultraleve, mais moderno, para novos voos. Ele já sobrevoou a cidade duas vezes desde o acidente e disse estar seguro, como antes. "A família entende que este é meu hobby. Alguns jogam futebol, outros andam de bicicleta e eu gosto de voar", disse.

Utilizando prótese alemã, garante que a vida segue normalmente. "Estou acostumado já. Agora a vida segue normalmente. Muda uma coisa aqui ou outra ali, mas digo que a vida continua a mesma em mais de 80%", pontuou. Apesar do otimismo, Abe ficou vários dias internado e passou por vários procedimentos médicos.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo