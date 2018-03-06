Após acidente, Tamon Abe volta à rotina de voos em Aquidauana

No dia 25 de julho do ano passado, o aquidauanense Tamon Abe, de 44 anos, se envolveu em acidente que mudaria sua vida para sempre. Ao testar o motor de um Ultraleve Trike em casa, o acelerador travou e a aeronave, que estava sem as asas, saiu em disparada pela rua até bater na guia. Abe sofreu ferimentos e perdeu o pé. Oito meses depois, já voltou à rotina.

Hoje ele esteve no Aero Clube de Aquidauana preparando outro modelo de ultraleve, mais moderno, para novos voos. Ele já sobrevoou a cidade duas vezes desde o acidente e disse estar seguro, como antes. "A família entende que este é meu hobby. Alguns jogam futebol, outros andam de bicicleta e eu gosto de voar", disse.

Utilizando prótese alemã, garante que a vida segue normalmente. "Estou acostumado já. Agora a vida segue normalmente. Muda uma coisa aqui ou outra ali, mas digo que a vida continua a mesma em mais de 80%", pontuou. Apesar do otimismo, Abe ficou vários dias internado e passou por vários procedimentos médicos.

