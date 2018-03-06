Inmet prevê possibilidades de chuva no decorrer do dia

Esta terça-feira (06) poderá ser mais um dia de chuva no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde o início da manhã a cidade deverá ser atingida com pancadas de chuva, com probabilidades de trovoadas acentuadas durante a tarde e a noite.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC e, a máxima, de 36ºC.