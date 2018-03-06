Vândalos arrombam sala de material esportivo e furtam bolas em escola

A Escola Estadual Professor Luiz Mongelli foi alvo da ação de vândalos nesta manhã, em Aquidauana. A unidade, localizada na Vila Quarenta, foi invadida por vândalos que ararombaram a porta da sala de material esportivo, levando duas bolas de vôlei e duas de futebol.

De acordo com a diretora da instituição de ensino, ela estava em reunião com a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e, ao retornar, se deparou com o local arrombado. O caso foi denunciado à Polícia Civil, que registrou boletim de ocorrência por furto qualificado.



