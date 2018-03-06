Vândalos arrombam sala de material esportivo e furtam bolas em escola

Aquidauana
Crime ocorreu na manhã desta terça-feira
A Escola Estadual Professor Luiz Mongelli foi alvo da ação de vândalos nesta manhã, em Aquidauana. A unidade, localizada na Vila Quarenta, foi invadida por vândalos que ararombaram a porta da sala de material esportivo, levando duas bolas de vôlei e duas de futebol.
De acordo com a diretora da instituição de ensino, ela estava em reunião com a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e, ao retornar, se deparou com o local arrombado. O caso foi denunciado à Polícia Civil, que registrou boletim de ocorrência por furto qualificado.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS