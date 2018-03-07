A menos de um mês da Páscoa, preço dos ovos de chocolate asssuta

Ainda falta quase um mês para a Páscoa, que será celebrada no dia 1º de Abril, mas os supermercados de Aquidauana já estão com estoque abastecido com ovos de chocolate. Porém, o preço "salgado" dos produtos não agrada os consumidores que pensam em abrir mão da compra ou então buscar alternativas baratas, como barras de chocolate, bombons, ou ovos caseiros. O cenário de instabilidade econômica e a necessidade de economizar são fatores preponderantes.

Entrevistada em um dos comércios da cidade, Caroline Almeida Araújo, de 19 anos, deu relato sincero demonstrando que comer ovos de chocolate não é prioridade. "Não pretendo comprar porque estão caros. Sempre compro barras, como agora, que comprei duas por sete reais na promoção. Ao todo foram 200 gramas de chocolate. Um ovo com 200 gramas está R$ 35", disse.

Evanilde Brito, 56, disse à reportagem do O Pantaneiro que come chocolate todo dia e que os ovos de páscoa estão fora dos planos. Paulo da Silva, de 50 anos, disse que, se tiver condições até a data, pode ser que compre para agradar a esposa e os netos, mas tudo depende do valor e, se por acaso for comprar, irá "pesquisar direitinho".

Entretanto, também há aquelas pessoas que planejam presentear entes queridos. Sebastião Gois, 61, vai comprar ovo de chocolate para a neta, mas vai esperar alguma promoção, pois procura algo em média de R$ 30. Em alguns locais, ovos de marcas mais famosas chegam a custar mais de R$ 70.

Gleice Aparecida dos Santos Silva, 26, pensa como Sebastião e vai pesquisar muito para poder agradar os filhos. Apesar deste cenário de incertezas, há quem já tenha comprado. Nercídio Rodrigues Cândido, 42, fez a alegria das crianças da família. "A gurizada estão toda feliz, peguei uma promoção e levei uns bombons também".

Opção

Para aqueles que procuram algo diferente, também há opção de encomendar ovos caseiros. Simone do Nascimento Carneiro, de 40 anos, fabrica ovos de forma artesanal e disse estar com mais de 50 encomendas. Os preços variam de acordo com o tamanho e peso. O médio, por exemplo, sai a R$ 20. "A procura está grande e espero mais encomendas até o dia da páscoa".

