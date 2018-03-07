Acontece no domingo a primeira edição do Aquidauana Mountain Bike

No próximo domingo, 11, os amantes do ciclismo terão um percurso de 45 quilômetros para pedalarem e se divertirem no 1º Aquidauana Mountain Bike – Lions Clube de Aquidauana. A largada será às 7h30min na rua lateral ao Lions Clube de Aquidauana.

Esta prova de Mountain Bike é uma realização da Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo em parceria com o Lions Clube de Aquidauana e apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (Fema), da Secretária Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros e o suporte da corporação da Policia Militar.

Haverá premiação para os primeiros colocados nas categorias masculino e feminina. Esta prova de domingo é a primeira de três etapas do Campeonato Municipal de Mountain Bike. Mais informações e para confirmar a inscrição os interessados devem enviar mensagem de WhatsApp para um dos números: 67 – 99648-4674 / 67 – 99608-8951. O valor da inscrição é apenas trinta reais.