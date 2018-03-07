Sol e aumento de nuvens de manhã e possibilidade de chuva

Clima
Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, nesta quarta-feira (7), a chuva deverá voltar a atingir Aquidauana.
Há possibilidades de pancadas de chuva durante todo o dia e, durante a tarde e a noite, a previsão de trovoadas também volta a aparecer no radar meteorológico.
A temperatura mínima durante todo o dia deverá ser de 21ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS