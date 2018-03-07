Sol e aumento de nuvens de manhã e possibilidade de chuva

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, nesta quarta-feira (7), a chuva deverá voltar a atingir Aquidauana.

Há possibilidades de pancadas de chuva durante todo o dia e, durante a tarde e a noite, a previsão de trovoadas também volta a aparecer no radar meteorológico.

A temperatura mínima durante todo o dia deverá ser de 21ºC e, a máxima, de 34ºC.