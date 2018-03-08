Hospital Regional de Aquidauana ganha maternidade revitalizada

O mês de Março chegou e com ele o fortalecimento das ideias e campanhas de favorecimento, divulgação dos direitos, políticas públicas e o empoderamento das mulheres.

Em Aquidauana, a Prefeitura Municipal preparou uma série de atividades voltadas às mulheres e a sua autoestima. Uma das ações, em especial, que é revitalização da maternidade do Hospital Regional de Aquidauana, busca valorizar a mulher como fonte geradora da vida.

Ontem (07), no período da tarde, foi realizada a inauguração do Setor da Maternidade do Hospital Regional de Aquidauana ‘Dr. Estácio Muniz’, que foi completamente revitalizada. O ambiente foi renovado, com novas cores, decoração mais aconchegante, e reparos necessários para melhor atendimento das mamães e bebês.

Para fazer a inauguração e entregar a Maternidade pronta para uso das pacientes, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro esteve presente acompanhado do secretário municipal de Saúde, Dr. Eduardo Moraes, da diretoria do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, vereadores Nilson Pontin, Edinho Grance, Cláudio Alviço e Agnaldo Silva e membros da comunidade católica.

O recurso utilizado na reforma da Maternidade foi de cerca de R$9.000,00 (nove mil reais), provenientes de uma doação da Paróquia Imaculada Conceição, após levantarem esse dinheiro com a realização da Festa da Padroeira, no mês de dezembro de 2017, em Aquidauana.

O prefeito Odilon, no ato de inauguração, visitou toda a área do Setor da Maternidade, agradeceu à Paróquia Imaculada Conceição pela doação, frisando que atitudes como esta ajudam o Poder Público em tempos de dificuldades financeiras, quando se faz necessário gestão austera de recursos.

"Só podemos agradecer de coração esse gesto da Igreja Católica que quando pode ajuda este hospital, e a todas as comunidades religiosas que prestam relevantes serviços para nossa cidade", afirmou o prefeito.

O Diácono Rodrigo, representou a paróquia junto de membros da comunidade católica. "Estamos felizes em poder ajudar, nosso sentimento é de gratidão e esperança para que independente de religião, ideologia ou cor, todos possam sentir-se acolhidos neste espaço público. Esperamos que mais pessoas e instituições se sintam tocados a ajudar", afirmou o diácono.

Encerrando a inauguração da Maternidade, a primeira-dama de Aquidauana, Maria Eliza Garcia Ribeiro, ciente da necessidade imediata das mães que estavam já para serem atendidas na maternidade Hospital Regional, entregou como doação kits de enxoval para os bebês recém-nascidos.

“Esta é mais uma melhoria da qual a população aquidauanense já pode usufruir. Sou mãe e compreendo o quanto estas mulheres mereciam ter um local mais bonito, aconchegante e mais adequado para esse momento tão sublime, que é a maternidade, a chegada do filho. Por isso, para as mães que estão aqui, também, buscamos ajudar, doando os kits de enxovais”, completou a primeira-dama Maria Eliza.

