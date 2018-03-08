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Beber e dirigir

Motorista embriagado atropela e mata jovem em Aquidauana

O acidente aconteceu no Bairro Serraria, o corpo da vítima foi encontrado na rua Joaquim Cruz.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 08/03/2018 às 08:25

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A combinação entre álcool e direção fez mais uma vítima fatal em Aquidauana nesta madrugada. A vítima dessa vez foi Samuel de Oliveira Macedo, de 24 anos. O atropelamento aconteceu no Bairro Serraria, o corpo da vítima foi encontrado na  rua Joaquim Cruz. Já o veículo, Hilux, placa OOL 0804, estava na esquina das ruas Joaquim Nabuco e Quintino Bocaiuva. Quem dirigia caminhonete era G. R. M., de 22 anos.

De acordo com informações da Polícia o condutor do veículo apresentava fortes sinais de embriaguez, cheiro de álcool, dificuldades para falar, falta de coordenação motora, olhos avermelhados. No boletim de ocorrência consta ainda que ao ser questionado se havia ingerido bebida alcoólica, o motorista confirmou que estava bebendo com um amigo em uma conveniência da cidade.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Aquidauana, mas irá para Campo Grande para passar exames necroscópicos, apenas após isso será liberado. O motorista foi levado para Primeira Delegacia de Policia Civil de Aquidauana

Estatísticas - Que o trânsito no Brasil é violento, isto todos já sabem, até pelas mortes – 23,4 para cada 100 mil habitantes, o que coloca o país, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no quarto lugar entre os países americanos, atrás apenas de Belize, República Dominicana e Venezuela – a campeã, com 45,1 mortes por 100 mil habitantes. Mas, dentre as causas de acidentes no trânsito, o consumo abusivo de bebida alcóolica antes de dirigir vem aumentando as ocorrências com feridos, muitos deles com sequelas incapacitantes, e mortes.

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