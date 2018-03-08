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Aquidauana

Mulher faz empréstimo via Facebook e perde mais de R$ 1 mil

Vítima desconfiou de golpe somente depois de fazer dois depósitos

Renan Nucci

Publicado em 08/03/2018 às 16:32

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Mulher de 61 anos moradora em Aquidauana ficou com prejuízo de pouco mais de R$ 1 mil depois de pedir empréstimo de R$ 5 mil pelo Facebook. Sem desconfiar de que a promoção escondia, na verdade, a ação de estelionatários, ela fez dois depósitos para cobrir supostas taxas exigidas pelo banco. Os criminosos sacaram rapidamente o valor e ela não conseguirá reaver.

Conforme relatado, ela preencheu cadastro na rede social e foi contemplada com R$ 5 mil. Entretanto, para ter acesso ao empréstimo, teria que depositar valor de R$ 392,47, para contratação de avalista, já que estava com nome sujo. Acreditando ser verdade, transferiu o dinheiro. Em seguida, foi contactada pela atendente para pagar outra taxa, referente a impostos, no valor de R$ 894,98.

A vítima então depositou R$ 895,00, motivo pela qual recebeu telefonema de outra atendente, dizendo que havia depositado dois centavos a mais, razão pela qual a operação foi declarada inválida. Por este motivo, teria que depositar novamente, exatamente os R$ 894,98. Ela então pediu reembolso, mas foi informada que não seria possível até que o valor correto caísse na conta. Desconfiada, procurou seu banco onde descobriu o golpe e confirmou o prejuízo. A Polícia Civil investiga o caso.

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