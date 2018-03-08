Mulher faz empréstimo via Facebook e perde mais de R$ 1 mil

Aquidauana
Vítima desconfiou de golpe somente depois de fazer dois depósitos
Mulher de 61 anos moradora em Aquidauana ficou com prejuízo de pouco mais de R$ 1 mil depois de pedir empréstimo de R$ 5 mil pelo Facebook. Sem desconfiar de que a promoção escondia, na verdade, a ação de estelionatários, ela fez dois depósitos para cobrir supostas taxas exigidas pelo banco. Os criminosos sacaram rapidamente o valor e ela não conseguirá reaver.
Conforme relatado, ela preencheu cadastro na rede social e foi contemplada com R$ 5 mil. Entretanto, para ter acesso ao empréstimo, teria que depositar valor de R$ 392,47, para contratação de avalista, já que estava com nome sujo. Acreditando ser verdade, transferiu o dinheiro. Em seguida, foi contactada pela atendente para pagar outra taxa, referente a impostos, no valor de R$ 894,98.
A vítima então depositou R$ 895,00, motivo pela qual recebeu telefonema de outra atendente, dizendo que havia depositado dois centavos a mais, razão pela qual a operação foi declarada inválida. Por este motivo, teria que depositar novamente, exatamente os R$ 894,98. Ela então pediu reembolso, mas foi informada que não seria possível até que o valor correto caísse na conta. Desconfiada, procurou seu banco onde descobriu o golpe e confirmou o prejuízo. A Polícia Civil investiga o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS