População recebe atendimento e orientações sobre Doença Renal

Saúde
O Hospital Regional de Aquidauana em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Aquidauana, realiza na manhã desta quinta-feira (8), na Praça dos Estudantes, atendimento para população afim de atender e oritnar sobre a prevenção da Doença Renal.
De acordo com a coordenadora do evento, Fernanda Coelho, além dos atendimentos e coleta de alguns exames, serão realizadas avaliação nutricional e médica. No espaço também estão sendo realizados cortes de cabelo, maquiagem, cuidados com as unhas, aferição de pressão, exercícios de alongamento e sorteio de prêmios! A ação acontece até às 11 horas.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS