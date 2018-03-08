População recebe atendimento e orientações sobre Doença Renal

O Hospital Regional de Aquidauana em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Aquidauana, realiza na manhã desta quinta-feira (8), na Praça dos Estudantes, atendimento para população afim de atender e oritnar sobre a prevenção da Doença Renal.

De acordo com a coordenadora do evento, Fernanda Coelho, além dos atendimentos e coleta de alguns exames, serão realizadas avaliação nutricional e médica. No espaço também estão sendo realizados cortes de cabelo, maquiagem, cuidados com as unhas, aferição de pressão, exercícios de alongamento e sorteio de prêmios! A ação acontece até às 11 horas.