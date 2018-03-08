Temperatura máxima chega a 34ºC nesta quinta-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira (08) será um dia de muito calor no município de Aquidauana, apesar das acentuadas possibilidades de chuva.
Com céu nublado pela manhã, as probabilidades de trovoadas aumentam no período vespertino, causando uma onda de preocupação na cidade, uma vez que, nos últimos dias, as chuvas somente trouxeram prejuízos.
A temperatura mínima do dia será de 25ºC e, a máxima, de 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS