Temperatura máxima chega a 34ºC nesta quinta-feira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira (08) será um dia de muito calor no município de Aquidauana, apesar das acentuadas possibilidades de chuva.

Com céu nublado pela manhã, as probabilidades de trovoadas aumentam no período vespertino, causando uma onda de preocupação na cidade, uma vez que, nos últimos dias, as chuvas somente trouxeram prejuízos.

A temperatura mínima do dia será de 25ºC e, a máxima, de 34ºC.