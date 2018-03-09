Curso vai qualificar aquidauanenses na área de contabilidade

Nos dias 12 e 13 de março estarão abertas as matrículas para quem quiser participar do curso de Assistente de Contabilidade, ofertado pelo Senai com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O curso de Assistente de Contabilidade é semipresencial, tem carga horário total de 160 horas, sendo 128 horas EAD e 32 horas presencial. As inscrições devem ser feitas na Biblioteca Sesi, na Rua Oscar Trindade de Barros esquina com Giovani Toscano de Brito, no Bairro da Serraria. O horário de funcionamento para as matriculas nos dias 12 e 13 de março é das 07 às 11h e das 13 às 17 horas.

Neste curso os alunos aprenderão sobre: execução de codificações, classificações, históricos e escriturações contábeis, realiza conciliações contábeis, pagamentos, conferência de livros fiscais e declarações fiscais, elabora balancetes, balanços e demonstrativos contábeis, folha de pagamento, rescisões, controla planos de contas, calcula custos de ativos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, tributos, taxas, encargos e impostos e apura resultados financeiros.

O curso é de qualificação profissional, pessoas a partir dos 16 anos completos podem se inscrever, basta que tenham concluído o Ensino Fundamental e conhecimento básico de informática e Internet e ter disponibilidade para participar dos encontros presenciais.

O candidato ao curso deve no ato da matrícula apresentar os seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF, 1 foto 3x4, comprovante de residência, carteira de reservista (para o sexo masculino a partir dos 18 anos), comprovante de escolaridade: histórico escolar (Modelo 19) do Ensino Médio Completo ou declaração de frequência escolar para quem está cursando o Ensino Médio. Para menores de 18 anos é necessário também apresentar o RG e CPF dos pais ou responsáveis.

O valor do curso é de R$ 70,00 à vista. Quem quiser também pode optar pelo pagamento parcelado em 4x R$ 19,45 no boleto ou em 8x de R$ 9,72 no cartão de crédito. Mais informações acesse: www.ead.ms.senai.br ou ligue: 0800 7070 745.