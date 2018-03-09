Embriagado dá grau em moto na frente da PM e acaba preso em flagrante

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu nesta madrugada homem de 48 anos por conduzir veículo embriagado e por direção perigosa. Segundo boletim de ocorrência, ao passar perto da viatura, o autor deu "grau" na moto, manobra que consiste em empinar a roda traseira, deixando a dianteira no chão.

Conforme relatado, durante rondas pela Rua Manoel Antônio Paes de Barros, na região Central, os policiais perceberam quando o homem se aproximou em uma Yamaha XT 660 e fez a manobra perigosa, fugindo em seguida. Ele foi perseguido e na Rua Sete de Setembro repetiu a ação, porém, foi abordado.

Ele apresentava sinais de embriaguez como odor etílico e olhos avermelhados, motivo pelo qual se recusou a fazer a o teste do bafômetro. Mesmo assim, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil. A moto foi apreendida e levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).



