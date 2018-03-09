Festival de Rosas do Deserto e Orquídeas começa nesta sexta-feira

Entre os dias 9 e 11 de março, a floricultura Universo das Orquídeas & Rosa do Deserto realizará um festival em Aquidauana, para apresentar diversas espécies das flores que dão nome ao estabelecimento comercial. O evento acontecerá na Rua 7 de setembro, ao lado do supermercado Princesa, em frente à loja Malwee.

Hoje, em sua inauguração, o evento ocorre a partir das 10h, e a partir das 8h nos dias 10 e 11. A Universo das Orquídeas fica na rua 7 de Setembro, em frente à loja Malwee. A quantidade de vasos é limitada, por isso, é bom chegar cedo.

Flores

Segundo informações da direção da empresa, a espécie rosa do deserto é um dos destaques do festival. As flores lembram bonsais, que são semelhantes a uma árvore em fase adulta, com caules grossos e galhos retorcidos. A planta, de pequeno porte, tem folhas delicadas. O encanto se completa pelas variações dos tons de vermelho, rosa e branco. Além das opções mistas e matizadas das flores.

Apesar do nome que remete ao cenário árido dos desertos, o cultivo das mudas dessa espécie exige muita adubação para a exuberante floração, e também constante exposição ao sol. É comum encontrá-la na Tailândia, em desertos e no continente africano, mas também se adaptou ao clima sempre ensolarado de Mato Grosso do Sul.