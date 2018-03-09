Filhote de Yorkshire desaparece no Bairro Alto

Thor
Gratifica-se quem encontrar o animal
Um cãozinho da raça Yorkshire e que atende pelo nome de Thor, está desaparecido desde a última quinta-feira (08), por volta das 20h, da residência de uma família, localizada no Bairro Alto, em Aquidauana.
O animal, que já havia desaparecido uma vez e foi encontrado após anúncio no jornal "O Pantaneiro", é companheiro de uma criança que está muito triste com o desaparecimento e sofre crises de choro.
Caso alguém o encontre, deve entrar em contato com os moradores da Rua Roberto Scaf, através do telefone (67) 9 9808-9878.
Gratifica-se quem encontrar o cachorrinho.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS