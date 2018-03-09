Maior teatro ao ar livre do MS, Paixão de Cristo terá cenário virtual

Agendada para a noite do dia 30 de março, a peça Paixão de Cristo, maior teatro ao ar livre de Mato Grosso do Sul, chega com novidades. Segundo o diretor Humberto Torres, presidente a Fundações de Cultura e Turismo de Aquidauana, na edição deste ano, será usado cenário virtual, como forma proporcionar maior imersão ao público.



Além disso, o número de atores será de 80, com 40 técnicos prestando apoio. "Teremos espaço para aproximadamente cinco mil pessoas sentadas. As arquibancadas agora terão seis lances de escada, e não apenas três. A estrutura montada será parecida com a de um rodeio, para que todos possam assistir de maneira confortável".

Segundo Humberto, tradicionalmente, a peça foca na história de Jesus Cristo, passando por episódios como a Santa Ceia, Paixão de Cristo, Morte e Ressurreição. O evento acontece em frente à Igreja Matriz de Aquidauana, em parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. O teatro foi inserido no calendário nacional pelo Ministério do Turismo.



