PMA apreende mais de 50 quilos de pescado ilegal

Apreensão
Em fiscalização nesta quinta-feira (8), Policiais Militares Ambientais de Aquidauana apreenderam em uma peixaria na cidade 51 kg de pescado armazenados ilegalmente. O pescado das espécies cachara e pintado estava em filé, em posta e carcaças serradas em um freezer e não havia origem. O proprietário da peixaria não possuía a Guia de Controle de Pescado (GCP) e nem indicou onde adquiriu o produto. Além do pescado, foi apreendido também o freezer do estabeleciemento.
A Guia de Controle de Pescado (GCP) regulariza o armazenamento e beneficiamento do pescado. Essa vistoria é exigida legalmente, pois a Guia de Controle é um instrumento importante para o monitoramento de dois fatores relativos ao pescado nativo. O primeiro é a vigilância no momento do beneficiamento para evitar que sejam beneficiados peixes capturados abaixo da medida permitida, bem como capturados com petrechos proibidos.
O segundo é que, com as informações coletadas são realizados o controle e monitoramento dos estoques pesqueiros, para um melhor gerenciamento. Por exemplo: aumentar tamanho de captura para alguma espécie que esteja sendo sobrepescada, no sentido de se equilibrar as populações de peixes nos rios.
A falta de vistoria e lacre não se caracteriza crime, mas é infração administrativa, com previsão de multa e apreensão do produto da pesca. O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2.000,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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