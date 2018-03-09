Velório de jovem morto em atropelamento acontece nesta manhã

Atropelamento
O corpo de Samuel de Oliveira Macedo, de 24 anos, está sendo velado na manhã desta sexta-feira (9), na Pax Universal em Aquidauana. O corpo do jovem chegou à Aquidauana por volta das 14 horas de ontem (8), após passar por exames necroscópicos em Campo Grande. O velório começou por volta das 16 horas.
Samuel foi atropelado no Bairro Serraria, no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Quintino Bocaiuva. O autor confessou que momentos antes estava bebendo em uma conveniência. Ele apresentava visível embriaguez e foi autuado em flagrante. As circunstâncias do acidente são apuradas.
A Capela da Pax Universal fica no Bairro Alto, na Rua Casimiro Brum. O enterro será hoje (9), às 10h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS