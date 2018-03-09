Velório de jovem morto em atropelamento acontece nesta manhã

O corpo de Samuel de Oliveira Macedo, de 24 anos, está sendo velado na manhã desta sexta-feira (9), na Pax Universal em Aquidauana. O corpo do jovem chegou à Aquidauana por volta das 14 horas de ontem (8), após passar por exames necroscópicos em Campo Grande. O velório começou por volta das 16 horas.



Samuel foi atropelado no Bairro Serraria, no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Quintino Bocaiuva. O autor confessou que momentos antes estava bebendo em uma conveniência. Ele apresentava visível embriaguez e foi autuado em flagrante. As circunstâncias do acidente são apuradas.



A Capela da Pax Universal fica no Bairro Alto, na Rua Casimiro Brum. O enterro será hoje (9), às 10h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana.