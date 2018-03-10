Comitiva de André Puccinelli chega hoje a Aquidauana

Política
Pré-candidato ao governo pelo MDB percorre o Estado ouvindo sugestões e reclamações de moradores
A comitiva MS Maior e Melhor, do pré-candidato a governador pelo MDB André Puccinelli, estará neste sábado em Aquidauana, para reunião com lideranças políticas e representantes da comunidade regional. As equipes já visitaram pelos menos nove cidades, com intuito de ouvir reivindicações dos moradores da cidade, de Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Bodoquena.
“A cada município que estou passando tenho recebido muitas ideias e sugestões. Cada morador expressa sua vontade de mudança em alguns setores e isso tem feito com que tenhamos um direcionamento futuro, pensado e com isso concretizado” afirmou Puccinelli em recente visita a Amambai.
Eles devem percorrer diversos pontos do Estado, como forma de colher informações e sugestões de acordo com cada região, para que seja feito, segundo o pré-candidato, o melhor plano para manter Mato Grosso do Sul no caminho do desenvolvimento. A expectativa é de que o grupo chegue às 9 horas, para dar início ao enconto na Câmara Municipal.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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