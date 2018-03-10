Homem é preso por desacatar policiais enquanto brigava com sogra em bar

Homem de 24 anos foi preso na noite de ontem, depois de desacatar policiais militares enquanto brigava com a sogra em um bar localizado no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Ele ofendeu os agentes de segurança e disse que eles não mandavam nele e, por isso, não poderiam dar ordens durante a abordagem.

Conforme relatado, o responsável pelo bar chamou a PM por causa da briga. O rapaz trocava ofensas com a sogra e dizia em tom ameaçador que acertaria as contas com ela. Os policiais chegaram e pediram para que ele colocasse as mãos na cabeça para ser revistado, conforme procedimento padrão.

Entretanto, ele começou a desobedecer e depois de resistir, acabou acatando. Porém, quando perguntado o nome, ele se negou e começou as ofensas. Além disso passou se comportar de forma agressiva, motivo pelo qual acabou algemado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.



