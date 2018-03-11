Domingo com sol forte e calor em Aquidauana e região

Clima
Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite, estão previstos para este domingo (11), em Aquidauana, conforme as informações do INMET.
O serviço de meteorologia informa ainda que os termômetros devem marcar entre 35°C e 23°C.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS